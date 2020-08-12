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الاحتلال يزعم إحباط هجوم "سيبراني" ضد صناعاته الأمنية

12 آب / أغسطس 2020 06:32

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فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن المسؤول عن الأمن فيها وهيئات أمنية أخرى، أحبطت هجوماً سيبرانياً ضد ما وصفتها بـ"صناعات أمنية ريادية في إسرائيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات تشتبه بأن كوريا الشمالية تقف وراء "الهجوم" المذكور.

وحسب ادعاء الوزارة، فإن "المهاجمين توجهوا إلى عاملي هذه الصناعات بمقترحات عمل مغرية بواسطة شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، بهدف التوغل إلى شبكات حواسيبهم.

وأضافت "التحقيق في القضية أظهر أن محاولات الهجوم نفذتها حسب الشبهات منظومة سايبر دولية يطلق عليها تسمية "لزروس"، وتقف خلفها دولة أجنبية، حيث استخدم أفراد المنظومة تقنيات مختلفة لهندسة اجتماعية وانتحال شخصيات."

وذكرت أن المهاجمين انتحلوا شخصيات مدراء، ومسؤولين كبار في أقسام موارد بشرية ومندوبي شركات دولية، وتوجهوا إلى عاملي الصناعات الريادية في "إسرائيل" في محاولة لإجراء حوار معهم وإغرائهم.

وحسب الوزارة الإسرائيلية، فإنه خلال تحويل عروض العمل، حاول المهاجمون زرع فيروسات في حواسيب العاملين والتوغل إلى شبكات الشركات بهدف جمع معلومات أمنية حساسة، واستخدموا مواقع شركات وصناعات أخرى.

وتابعت "محاولات الهجوم رُصدت أثناء حدوثها من جانب الوحدة التكنولوجية في دائرة المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن ومن جانب منظومات دفاع سيبرانية للصناعات الأمنية، دون أن تحدث ضرراً".

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