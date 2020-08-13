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الاحتلال يقلّص مساحة الصيد ويوقف إدخال الوقود إلى غزة

13 آب / أغسطس 2020 08:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تقليص مساحة الصيد في غزة، ووقف إدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

ويأتي ذلك، بعد يومين من قرار مشابه بمنع إدخال مواد البناء إلى القطاع، بالإضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع صوب مستوطنات غلاف غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة "الرأي" إن سلطات الاحتلال قلصت مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 8 اعتبارا من صباح اليوم.

بدوره، أعلن ما يسمى منسق أعمال حكومة الاحتلال كميل أبو ركن عن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

وكانت حركة "حماس" حمّلت الاحتلال المسؤولية عن كافة النتائج والتداعيات المرتبة على إغلاقه معبر "كرم أبو سالم" التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال البضائع للقطاع.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم الثلاثاء في بيان له، منع الاحتلال دخول البضائع إلى غزة سلوكا عدوانيا، وإمعانا في الجريمة بحق مليونَي فلسطيني في القطاع.

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