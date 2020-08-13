هل توثر الإصابه بفيروس كورونا على الذاكرة؟

ما زال العلماء يبحثون عن الآثار الجانبية ومضاعفات الاصابة بفيروس كورونا على أجهزة الجسم المختلفة وصحة العقل، وأوضح الخبراء أنه من بين كل الطرق المخيفة التي يؤثر بها فيروس كورونا على الجسم ، فإن تأثيره على الدماغ هو أحد أكثر الطرق خداعًا، وقد يصل الأمر الى فقدان الذاكرة وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

فبجانب الأعراض العصبية من فقدان الرائحة إلى الهذيان وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية هناك أيضًا عواقب طويلة الأمد على الدماغ ، بما في ذلك التهاب الدماغ والنخاع العضلي متلازمة التعب المزمن ومتلازمة غيلان باريه.

وأكدت ناتالي سي ترونسون ، أستاذة مساعدة في علم النفس ، جامعة ميشيجان الأمريكية قد تحدث هذه الآثار بسبب العدوى الفيروسية المباشرة لأنسجة المخ لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن الإجراءات الإضافية غير المباشرة الناتجة عن عدوى الفيروس للخلايا الظهارية والجهاز القلبي الوعائي ، أو من خلال جهاز المناعة والالتهابات ، تساهم في تغييرات عصبية دائمة بعد COVID-19..

وأوضحت خبيرة علم النفس والأعصاب إن العديد من الأعراض التي ننسبها إلى العدوى ترجع حقًا إلى الاستجابات الوقائية لجهاز المناعة سيلان الأنف أثناء نزلات البرد ليس تأثيراً مباشراً للفيروس ، ولكنه نتيجة لاستجابة الجهاز المناعي لفيروس البرد.

موضحه أن الشعور العام بالتعب والحمى والانسحاب الاجتماعي ناتجة عن تنشيط الخلايا المناعية المتخصصة في الدماغ ، والتي تسمى خلايا المناعة العصبية ، والإشارات في الدماغ.

هذه التغييرات في الدماغ والسلوك ، على الرغم من أنها مزعجة لحياتنا اليومية ، فهي تكيفية للغاية ومفيدة للغاية من خلال الراحة ، فإنك تسمح للاستجابة المناعية التي تتطلب الطاقة بالقيام بعملها.

كما ان الحمى تجعل الجسم غير مضياف للفيروسات وتزيد من كفاءة جهاز المناعة قد يساعد الانسحاب الاجتماعي في تقليل انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تغيير السلوك وتنظيم الاستجابات الفسيولوجية أثناء المرض ، يلعب الجهاز المناعي المتخصص في الدماغ أيضًا عددًا من الأدوار الأخرى.

لقد أصبح من الواضح مؤخرًا أن الخلايا المناعية العصبية الموجودة في الوصلات بين خلايا الدماغ (المشابك) ، والتي توفر الطاقة وكميات دقيقة من الإشارات الالتهابية ، ضرورية لتكوين الذاكرة الطبيعية.

أثناء المرض والالتهاب ، تنشط الخلايا المناعية المتخصصة في الدماغ ، وتطلق كميات هائلة من الإشارات الالتهابية ، وتعديل طريقة تواصلها مع الخلايا العصبية.

كيف يؤثر الالتهاب طويل الأمد على الذاكرة؟



التغييرات طويلة الأمد في الدماغ بعد المرض ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر ومرض الزهايمر يمكن أن تؤدي الإجراءات التخريبية والمدمرة لخلايا المناعة العصبية والإشارات الالتهابية إلى إضعاف الذاكرة بشكل دائم يمكن أن يحدث هذا من خلال التلف الدائم للوصلات العصبية أو الخلايا العصبية نفسها وأيضًا من خلال تغييرات أكثر دقة في كيفية عمل الخلايا العصبية.

تطور الجهاز المناعي لضبط الاستجابة الالتهابية وإنتاج الأجسام المضادة ضد مسببات الأمراض التي سبق اكتشافها.

تستند العلاقة المحتملة بين COVID-19 والتأثيرات المستمرة على الذاكرة إلى ملاحظات الأمراض الأخرى على سبيل المثال ، يفيد العديد من المرضى الذين يتعافون من نوبة قلبية أو جراحة مجازة بعجز إدراكي دائم يصبح مبالغًا فيه أثناء الشيخوخة.

مرض كبير آخر له مضاعفات معرفية مماثلة هو الإنتان خلل وظيفي متعدد الأعضاء ناتج عن الالتهاب. في النماذج الحيوانية لهذه الأمراض ، نرى أيضًا ضعفًا في الذاكرة ، وتغيرات في وظائف المناعة العصبية والعصبية تستمر لأسابيع وشهور بعد المرض.

حتى الالتهاب الخفيف ، بما في ذلك الإجهاد المزمن ، يُعرف الآن بأنه عوامل خطر للخرف والتدهور المعرفي أثناء الشيخوخة.

وأكدت خبيرة علم النفس والأعصاب أنه حتى بدون عدوى بكتيرية أو فيروسية ، فإن إطلاق إشارات التهابية على مدى فترة قصيرة يؤدي إلى تغيرات طويلة الأمد في وظائف الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة وإضعاف الذاكرة.