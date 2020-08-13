وكالة الرأي الفلسطينية زيدان يعلق قائمة المنبوذين الـ9 من ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية أبطال أوروبا: سان جرمان يقلب تأخره في الوقت القاتل أمام أتالانتا ويبلغ نصف النهائي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصعيد الاحتلال المتواصل بغزة سلوك عدواني خطير وكالة الرأي الفلسطينية فئران غريبة تظهر حول العالم: أكبر حجماً ولم يشاهدها أحد قبل ذلك وكالة الرأي الفلسطينية حالة مرضية غريبة: فتاة لا تأكل إلا نوعين من الطعام فقط وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغداً وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "مدينة أموات" في إسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون جرافة ويخطون شعارات عنصرية في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "غوغل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية للهواتف الذكية وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!
أخبار » عجائب وطرائف

اكتشاف "مدينة أموات" في إسبانيا

13 آب / أغسطس 2020 08:34

اكتشاف "مدينة أموات" في إسبانيا
اكتشاف

عثر فريق تنقيب يعمل منذ عام 2013 على سلسلة قبور غريبة "أرّقت" علماء الآثار والتاريخ بسبب غموضها وغرابة توزع المدافن فيها.

وتوجت فرق التنقيب عملها في شمال إسبانيا باكتشاف مقبرة تحوي على أكثر من 100 مدفن موزعة بطريقة غريبة، أطلق عليها اسم "Necropolis" وهو اسم مشتق من "مدينة الأموات" في اللغة اليونانية القديمة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، المقبرة الغريبة عبارة عن أكثر من 100 جثة مدفونة داخل قبور محكمة التصميم اكتشفت في قرية "غرانون" في منطقة لاروجا شمالي البلاد.

ورصد الخبراء جثثا تعود للأطفال والبالغين في الحفر، مدفونة بطريقة جنائزية غريبة مع قرابين وممتلكات سابقة تخص المدفونين.

وقال عالم الآثار، لويس فيلانويفا، إنه في عام 2013 تم اكتشاف نحو 8 قبور فقط، لكن بعد تحديد المقبرة عثر خلال الشهر الأخير الماضي على نحو 103 قبور تحتوي بداخلها جثثا، مغطاة بالألواح الحجرية التي تم توثيقها قبل دراستها في المختبرات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟