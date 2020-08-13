حالة مرضية غريبة: فتاة لا تأكل إلا نوعين من الطعام فقط

فوبيا الطعام، تصيب الكثير حول العالم، وتكون تجاه نحو نوع محدد من الطعام، ولكن أن تتحول لحالة مرضية نادرة هذا هو الغريب في الأمر.

فقد كشفت فتاة بريطانية في السادسة والعشرين من عمرها، تفاصيل معاناتها من حالة مرضية نادرة، وذلك على خلفية إصابتها بفوبيا الطعام، حيث تجبرها هذه الحالة النادرة على تناول نوعين فقط من الطعام وهما قطع الدجاج وشرائح البطاطس منذ حوالي أربعة أعوام.

تقول ميكايلا هاريس، الفتاة البريطانية، إنها تشعر بالخوف الشديد بسبب حالتها وصحتها ونمط حياتها الغير صحي سواء كان في الحاضر أو المستقبل.



حالة مرضية نادرة

عن حالتها المرضية، تقول إنها لا تحتمل مجرد رؤية أي نوع آخر من الطعام، مشيرة إلى أنها تخشى أن يتبع أطفالها الثلاثة عاداتها غير الصحية.

وقد تم تشخيص إصابتها باضطراب نادر يشار إليه باسم "Avoidant Restrictive Food Intake Disorder" أو "اضطراب تجنب/ تقييد تناول الطعام" في عام 2016، ولقد أدى الاضطراب النادر إلى انخفاض وزنها بشكل ملحوظ، إلى جانب أنها أصبحت تخشى أن تفقد بصرها نتيجة لذلك.



وأوضحت أنها بدأت تعاني من هذه الحالة على وجه التحديد عقب انفصال مرير عن شريك حياتها، لكنها لم تكن تعاني من أي مشكلة فيما يتعلق بنظامها الغذائي في السابق على الإطلاق، ولم تكن ترفض تناول أي نوع من الطعام، قبل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب بسبب حالتها المرضية.

منصات التواصل الإجتماعي

وأعربت الفتاة البريطانية عن أملها في أن تتمكن من تناول كمية أكبر وأكثر تنوعًا من الطعام، وأن يعود وزنها إلى المعدل الطبيعي مرة أخرى.

تقول إنها تحصل على دعم كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، ومن قبل أفراد عائلتها، مؤكدة أنها تحاول مقاومة هذه الحالة قدر استطاعتها، لكن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق بالنسبة إليها.