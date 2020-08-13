حماس: تصعيد الاحتلال المتواصل بغزة سلوك عدواني خطير

غزة- الرأي

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومنع وصول الوقود والبضائع سلوك عدواني خطير وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها.

وذكر برهوم في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الخميس، أن هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية، وتعطيل جهود مواجهة فيروس كورونا في ظل صمت إقليمي ودولي، سيستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجددا وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة.

وشدد على أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال عما هو عليه.

وشن الاحتلال الإسرائيلي على مدار يومين سلسلة غارات على مواقع للمقاومة، وأغلق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع إدخال مواد البناء والوقود إلى القطاع، بالإضافة إلى تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 8، بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة.