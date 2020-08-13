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الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

13 آب / أغسطس 2020 08:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 14 مواطنًا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت رائد عباس نصار ونعيم رمضان نصار من كفر نعمة غرب رام الله.

كما اقتحمت القوات منزل الأسير المحرر رامي البرغوثي واعتقلت ابن شقيقه ناصر عبداللطيف البرغوثي من بيت ريما، وابن شقيقته صلاح بسام البرغوثي من دير غسانة، ومن قرية أبو شخيدم جرى اعتقال الشاب مراد قنداح والأسير السابق أحمد عبد الحافظ.

كما جرى اعتقال أبو عماد الدحبور ونجله عبادة دحبور من روجيب جنوب شرق نابلس، والشاب حسام مازن أبو الوفا وهو نجل شهيد من قرية كفر الديك في سلفيت، والشاب براء حوشية من مدينة جنين، وجرى اعتقاله على حاجز زعترة، والشاب صلاح استيتي، ورائد أنس حثناوي.

ومن بلدة العيساوية بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود محمد عبيد، والشاب إياس حسين عبيد.

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