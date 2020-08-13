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صاروخ إسرائيلي يستهدف مدرسة لـ "أونروا" غرب غزة

13 آب / أغسطس 2020 09:13

جانب من آثار قصف المدرسة
جانب من آثار قصف المدرسة

غزة- الرأي

استهدف صاروخ إسرائيلي مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم في تصريح وصل "الرأي" نسخة منه، بسقوط صاروخ على مدرسة ابتدائية تابعة للأونروا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة محدثاً أضراراً في المكان.

وقال البزم، إنه قد تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي دون وقوع إصابات.

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