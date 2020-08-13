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و1022 حالة تعافٍ

حالة وفاة و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

13 آب / أغسطس 2020 01:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله، مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة، و432 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و 1022 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حالة الوفاة كانت لطفل (8 أعوام ) من بلدة بلدنا إذنا في محافظة الخليل، وقد أعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2519 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (107)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة رام الله والبيرة (47)، محافظة أريحا والأغوار (26)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طوباس (1)، محافظة طولكرم (18)، محافظة القدس (149)، بينها 24 إصابة في الضواحي.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (2)، محافظة أريحا (30)، مدينة سلفيت (9)، محافظة الخليل (445)، محافظة نابلس (16)، محافظة جنين (16)، محافظة القدس (504)، بينها 299 في ضواحي القدس.

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الكيلة إلى وجود 22 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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