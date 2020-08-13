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المنظمات الأهلية تحذر من تداعيات تشديد الحصار على غزة

13 آب / أغسطس 2020 05:54

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غزة- الرأي:

حذرت شبكة المنظمات الاهلية من تداعيات قرار الاحتلال الاسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة ومنع إدخال المواد الأساسية من مواد بناء ومستلزماتها والوقود وكذلك تقليص مساحة الصيد.

وأشارت الشبكة في بيان لها الخميس، إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق في ظل ما يعيشه القطاع جراء إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وحذرت من تعميق الأزمة الانسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل صمت دولي مؤسف تجاه هذه الاعتداءات الاسرائيلية على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء .

وأكدت أن هذه القرارات الاسرائيلية تعتبر انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل وتمكين المواطنين من التنقل بحرية وفتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، وتصدير بضائع ومنتجات قطاع غزة بحرية.

ودعت كافة الأطراف الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي بما يعزز من صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وحصاره.

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