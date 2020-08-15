ترامب يعلن عن اتفاقية سلام بين "إسرائيل" والإمارات

غزة- الرأي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية سلام وصفها بـ"التاريخية" بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية.

وأشار ترامب في تصريح نقله الإعلام العبري، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي اتفقا على تطبيع كامل العلاقات الثنائية.

وكشف أن "نتنياهو" يعتزم التصريح ببان صحفي عند الساعة 19:00 مساء اليوم، للحديث عن الموضوع.

وكانت قناة "كان" العبرية قالت: "يبدو أن الولايات المتحدة ستعلن عن اتفاق سلام بين "إسرائيل" والإمارات، بالمقابل ستؤخر "إسرائيل" عملية الضم".

ونقل موقع "0404" عن مصدر سياسي رفيع أنه لا يزال موضوع فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية، مطروح على الطاولة، و"نحن ملتزمون بتطبيقها".

ولفت المصدر إلى أن التأخير في تطبيق خطة الضم هو أمر مؤقت فقط نتيجة طلب الإدارة الأمريكية تأخير الإعلان بسبب اتفاق السلام مع الإمارات.