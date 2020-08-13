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تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" من العائدين عبر معبر رفح

13 آب / أغسطس 2020 07:40

Q5Sm9
Q5Sm9

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحالة المسجلة قد تم إجراء فحص مخبري سريع لها عند دخولها المعبر وكانت النتيجة الاولية موجبة.

ولفتت إلى أنه تم عزل الحالة وعدم مخالطتها لأحد فور صدور نتيجة الفحص المخبري السريع، حيث تم سحب عينة مخبرية أخرى لها بشكل فوري لإجراء فحص الفيروسات PCR والذي أكد إصابتها.

وبينت أنه تم نقل الحالة من العزل المؤقت بمعبر رفح الي مستشفى العزل لتلقي العلاج وفق اجراءات وقائية مشددة، داعية الجميع للالتزام بإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وجرى خلال الأيام الثلاثة الماضي فتح معبر رفح استثنائياً لاستقبال العالقين في الأراضي المصرية، عقب إغلاقه منذ أشهر بسبب تفشي فيروس "كورونا".

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