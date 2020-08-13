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القسام: جهات معادية ضغطت لإغلاق مواقعنا الإلكترونية

13 آب / أغسطس 2020 09:05

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غزة- الرأي:

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس مساء الخميس، أن جهات وصفتها بـ"المعادية" ضغطت باتجاه إغلاق مواقعها الإلكتروني.

وقالت الكتائب في بيان لها: "قامت تلك الجهات بالضغط على الشركات المستضيفة لمواقعنا باللغات العربية والانجليزية والعبرية، وأجبرتهم على إغلاقها دون سابق إنذار".

وذكرت أن تلك الخطوة تعتبر محاولة يائسة من قبل تلك الجهات لإسكات صوت المقاومة الفلسطينية أو حجبه عن الملايين من أنصارها ومحبيها، بعد فشلها باختراق الخوادم السيطرة عليها تقنياً.

وأضافت "هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مقدراتنا، وقد كنا في كل مرة نخرج منها بفضل الله أصلب عوداً وأكثر تصميماً على مقارعة أعدائنا في كل الميادين".

وتابعت "هذه الحملة الشعواء على منصات المقاومة لهي دليل إضافي على حجم الألم الذي تسببه لأعداء شعبنا وأمتنا، ونحن نطمئن الجميع بأن مواقعنا الالكترونية ستعود للعمل قريباً رغم أنف عدونا".

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