الاحتلال يستهدف عدة نقاط للمقاومة بغزة

غزة-الرأي

شنت طائرات ومدفعية الاحتلال فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على محافظات قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن مدفعية الاحتلال قصفت مرصداً للمقاومة شرقي مدينة رفح، بالإضافة لاستهداف منطقة المخفر الحدودي شرق المدينة.

كما استهداف الاحتلال نقطة لحماة الثغور بحي النهضة شرقي محافظة رفح من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة.

وفي محافظة خانيونس، قصفت مدفعية الاحتلال بصاروخين هدف في منطقة الفراحين شرق المدينة.

وجددت طائرات الاحتلال، للمرة الثالثة قصفها موقعًا للمقاومة شرقي بلدة عبسان شرقي محافظة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال أرض زراعية في منطقة تلة المنطار شرقي حي الشجاعية.، بصاروخ واحد على الأقل من الطيران المروحي.

ويأتي هذا القصف لليوم الثالث على التوالي، كرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات الغلاف.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن نحو 30 حريقًا اندلعوا في مستوطنات الغلاف أمس الخميس.