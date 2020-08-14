تغلب على أصوات المعدة بـ 5 علاجات منزلية



هل معدتك تصدر أصواتا غريبة؟ إذاً اعلم أنها ظاهرة شائعة مع البشر. في الغالب ، تنشأ أصوات المعدة بسبب الجوع أو مشاكل في المعدة، ولكن قد لا يكون هذا هو السبب المحتمل في جميع الحالات.في بعض الأحيان ، قد تصدر أمعاؤك الدقيقة هذه الأصوات التي تعتقد أنها تأتي من المعدة، مما يسبب الإحراج.

أسباب أصوات المعدة

بشكل عام ، تصدر معدتنا أصواتا وهناك العديد من الأسباب المحتملة لهدر المعدة مثل:



جوع

عسر الهضم

انسداد معوي

عدوى الجهاز الهضمي

عدم تحمل الطعام

حساسية الطعام

متلازمة القولون العصبي (IBS)

العلاجات المنزلية لأصوات المعدة



إليك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك في التغلب على مشكلة أصوات المعدة قد تشمل :

شرب الماء

عندما تصدر معدتك أصوات، فقط ارتشف بعض الماء، يمكنك أيضًا شرب كوب كامل من الماء لتقليل الصوت الغريب، فالماء مفيد للمعدة والهضم.

ولكن يجب ألا تشرب الكثير من الماء دفعة واحدة لأن هذا أيضًا سبب محتمل لخروج أصوات من المعدة، اشرب ببطء لمنع دخول الهواء داخل المعدة .

تناول شيئا

كما قيل ، هذا الصوت في الغالب ناتج عن الجوع، لذا فأن الحصول على وجبة خفيفة لإشباع آلام الجوع، وإذا وجدت معدتك تقرقر في فترة زمنية معينة ، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى معرفة وجباتك وزيادة عددها، فبدلًا من تناول 3 وجبات ثقيلة ، تناول 6 وجبات صغيرة على فترات منتظمة.

امضغ الطعام بشكل صحيح

مضغ الطعام مائة مرة أمر لا بد منه، فلا يمارس الكثير من الناس هذا بسبب ضيق الوقت ولكن من المهم مضغ طعامك بشكل صحيح، وإلا فقد يتسبب ذلك في عسر الهضم الذي يؤدي إلى أصوات المعدة، ويساعد المضغ في إمداد الأمعاء بالطعام بشكل صحيح ويمنع دخول الغازات إلى الجسم مما يسبب ضائقة في الجهاز الهضمي.

تجنب الأطعمة الحمضية والسكرية

الأطعمة السكرية والحمضية ضارة لك خاصة إذا كنت تعاني من هدير المعدة بشكل متكرر، فهي تهيج الجهاز الهضمي وتخل بعملية الهضم وتسبب التهاب المعدة، وفي بعض الحالات ، يعاني المريض أيضًا من آلام في المعدة وهي ليست علامة جيدة.

قلل من الأطعمة التي تسبب الغازات

قد تكون أصوات المعدة المنتظمة أيضًا بسبب الغازات، حيث تنتج بعض الأطعمة مزيدًا من الغازات في المعدة والتي تنحصر وتسبب أصوات وعدم الراحة، لذا تجنب تناول مثل هذه الأطعمة، بالإضافة إلى تجنب شرب الكحوليات لأنها مضرّة جدًا للمعدة والجهاز بأكمله.



يمكن أن يساعد اتخاذ هذه الاحتياطات الأساسية في التخلص من مشاكل المعدة المزعجة في أي وقت من الأوقات، ولكن على الرغم من اتخاذ التدابير ، إذا استمرت الحالة ، يجب على المرء اتخاذ الاحتياطات اللازمة وزيارة أو استشارة الطبيب للحصول على تشخيص وعلاج أفضل. قد نخطئ في ذلك على أنه حدث منتظم في أنظمتنا ولكن أي شيء يمكن أن يكون علامة على وجود مرض أساسي، ومن ثم ، فإن الرعاية المناسبة أمر لا بد منه.

