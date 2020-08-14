الكثير من الملح فى طعامك يصيبك بهذه الأمراض

الملح ليس مجرد عامل نكهة يستخدم لتحسين مذاق أي طعام، فهو معدن أساسي وحيوي لوظيفة العضلات والأعصاب ويتكون الملح من 40 % من الصوديوم و 60 %من الكلوريد، كما يساعد الملح أجسامنا في الحفاظ على توازن مناسب للمياه والمعادن، لكن تناول الكثير من الملح يمكن أن يكون له آثار ضارة على أجسامنا، على المدى القصير والطويل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي بعض التأثيرات الشائعة لتناول الكثير من الملح



احتباس الماء



ربما لاحظت أنه في بعض الأحيان بعد تناول الطعام المالح، تشعر بالانتفاخ يحدث هذا لأن الجسم يحاول الحفاظ على نسبة الصوديوم إلى الماء المحددة في جسمك عندما نأكل ملحًا إضافيًا ، تحتفظ الكلى بالماء الزائد، مما يؤدي إلى احتباس الماء قد ينتج عن ذلك تورم ، خاصة في اليدين والقدمين ويمكن أن يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

ارتفاع ضغط الدم



يزيد تناول الأطعمة الغنية بالملح من تدفق الدم في الأوعية الدموية والشرايين، قد يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا ومع ذلك ، لا يعاني كل فرد من زيادة في مستوى ضغط الدم لأنه يتأثر أيضًا بعوامل مثل الوراثة والهرمونات من المرجح أن يعاني كبار السن من ارتفاع ضغط الدم بعد تناول الأطعمة المالحة.

الشعور بالعطش



قد يكون لديك الرغبة في شرب المزيد من الماء حيث قد تشعر بالجفاف بعد تناول الطعام المالح هذه طريقة أخرى يحاول جسمك بها موازنة نسبة الصوديوم إلى الماء قد يؤدي شرب الكثير من السوائل إلى زيادة رحلتك إلى الحمام من ناحية أخرى ، يؤدي تناول كمية أقل من الماء إلى زيادة كمية الصوديوم في الجسم بما يتجاوز المستويات الآمنة مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم فرط صوديوم الدم.

مشكلة بالقلب والأوعية الدموية



إذا أضفت الكثير من الملح بشكل عام في طعامك، فقد يكون ضارًا على المدى الطويل لقلبك. قد يؤدي ارتفاع حجم الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية ، مما يعني أن قلبك سيضطر إلى العمل بجهد أكبر هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ماذا تفعل إذا أكلت الكثير من الملح؟



في حين أننا جميعًا ندرك جيدًا تأثير تناول الكثير من الملح على صحتنا، إلا أن التساهل في بعض الأحيان أمر شائع، فإليك بعض أفضل الطرق للتخلص من الملح الزائد في الجسم

-اشرب الكثير من الماء

يساعد الماء على طرد السموم من الجسم شرب كميات كافية من الماء بعد تناول الأطعمة المالحة يمكن أن يساعد على إزالة الصوديوم من الكلى ويساعد على التخلص من الانتفاخ.

-ممارسه الرياضة

أداء بعض التمارين المكثفة مثل الجري وتمارين وزن الجسم التي تتعرق فيها ستساعدك التمارين الرياضية على فقدان الصوديوم في صورة عرق.

تناول الموز

لتقليل تأثير الصوديوم في الجسم ، يوصى بتناول البوتاسيوم يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والفاصوليا البيضاء والخضروات الورقية في مواجهة التأثير السلبي للصوديوم في الجسم.