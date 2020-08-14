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قصة أنحف برج في العالم: الطابق به متاح لساكن واحد فقط

14 آب / أغسطس 2020 05:09

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اقترب برج  ستاينواي في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية من الاكتمال، مما يعني أنه سيصبح رسميا أنحف ناطحة سحاب في العالم.

على الرغم من عدم تداول إلا صورتين فقط عبر منصات التواصل الإجتماعي، إلا أن الصور التي انتشرت نالت إعجاب الكثير حول العالم.

وتأتي تفاصيل إنشاء البرج، إنه يرتفع لأكثر من 435 مترا، ويبلغ طوله 24 ضعف عرضه، ويتيح كل طابق لساكن واحد فقط.

أنحف برج في العالم

ووفقا لمتحف ناطحات السحاب في نيويورك، الذي كشف بعض تفاصيل البرج إنه تم وصفه بالأنحف، بسبب البناية الخاصة به  فسيتم قياسه بحساب عرض القاعدة، بالمقارنة بارتفاع المبنى، وهو ما يجعله الأنحف في العالم.

ذكر موقع المتحف: "يمكن للبرج أن يكون طويلا جدا وليس نحيفا، ومن الممكن أن يكون نحيفا، ولكن من دون ارتفاع عال".

ويقع البرج الذي يرتفع لـ91 طابقا في منطقة المليارديرات في مانهاتن، وهي منطقة جنوب منتزه سنترال بارك الشهير، وتعرف بسكانها الأثرياء.

ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء البرج نهاية العام، على أن يستقبل السكان العام المقبل، وتتسم الشقق داخله بالتصميم الفاخر، والإطلالة الخلابة على منتزه سنترال بارك.



 

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