وفاة شاب غرقاً في بحر النصيرات بغزة

لقي شاب عشريني صباح اليوم الجمعة، مصرعه غرقاً في بحر النصيرات بالمنطقة الوسطى في غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن الشاب نائل طلال القريناوي غرق في بحر النصيرات، ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى جثة هامدة.
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14 آب / أغسطس 2020 09:58
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05:56النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2585) الجمعة 14/8/2020