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وفاة شاب غرقاً في بحر النصيرات بغزة

14 آب / أغسطس 2020 09:58

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غزة-الرأي

لقي شاب عشريني صباح اليوم الجمعة، مصرعه غرقاً في بحر النصيرات بالمنطقة الوسطى في غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب نائل طلال القريناوي غرق في بحر النصيرات، ونقل إلى مستشفى شهداء الأقصى جثة هامدة.

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