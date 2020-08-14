اعتقال 7 مواطنين بمناطق متفرقة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال ، فجر وصباح اليوم الجمعة، مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت 7 مواطنين.

حيث اقتحمت القوات مخيم الأمعري في رام الله، واعتقلت يوسف حماد، ونائل أبو كويك، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم وفتشتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات اعتقلت حمزة فتحي أبو كاملة (32 عاماً)، ومؤمن موفق أبو كاملة (19عاماً)، بعد مداهمة منزليهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم جنين.

وفي جنين، اعتقلت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب توفيق مراد بالقرب من معسكر سالم، والشاب فادي سمارة على حاجز عسكري شرق جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات، أسيراً محرراً من قرية العروج شرقاً.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل جعفر عبد الله العروج، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.