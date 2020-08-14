وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين بخان يونس تتلف كمية من الخوخ الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة رفح يحل خلاف مالي بقيمة "18500" شيكل وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بمحافظة رفح تنجز "17" قضية سرقة دراجات نارية وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي بوزارة الصحة يعقد محاضرة تثقيفة بمستشفى الهلال الإماراتي وكالة الرأي الفلسطينية رئيس الموساد سيترأس وفدًا إسرائيليًا للتوجه إلى الإمارات وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يناقش مع رؤساء أقسام المديرية قضايا فنية وإداري وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعيةو مركز فلسطين للصدمة النفسية تنفذان برامج دعم نفسي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعة تبحث سبل التعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تحرر 60 محضر ضبط واتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تقوم بحملة تقليم الأشجار الكبيرة في حدائق وشوارع المدينة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقال 7 مواطنين بمناطق متفرقة بالضفة

14 آب / أغسطس 2020 10:55

1
1

اقتحمت قوات الاحتلال ، فجر وصباح اليوم الجمعة، مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت 7 مواطنين.

حيث اقتحمت القوات مخيم الأمعري في رام الله، واعتقلت يوسف حماد، ونائل أبو كويك، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم وفتشتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات اعتقلت حمزة فتحي أبو كاملة (32 عاماً)، ومؤمن موفق أبو كاملة (19عاماً)، بعد مداهمة منزليهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مخيم جنين.

وفي جنين، اعتقلت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب توفيق مراد بالقرب من معسكر سالم، والشاب فادي سمارة على حاجز عسكري شرق جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات، أسيراً محرراً من قرية العروج شرقاً.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل جعفر عبد الله العروج، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال" تحذر من تداعيات خطيرة نتيجة اغلاق المعابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟