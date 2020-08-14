نقابات العمال" تحذر من تداعيات خطيرة نتيجة اغلاق المعابر

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي من استمرار اغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم "أبو سالم" ومنع دخول مواد البناء والمحروقات، مؤكدا أن ذلك سيسبب شللا كاملا في قطاعات الصناعات الإنشائية والنقل العام.

وقال العمصي في تصريح صحفي: إن" عدد مصانع الباطون في قطاع غزة تبلغ 400 مصنع تشغل 3 آلاف عامل ستتوقف عن العمل في حال استمر إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد البناء، وهذا سيجعلهم ينضمون إلى جيش البطالة".

وأوضح نقيب العمال أن الضرر غير المباشر سيصيب قطاعات إنشائية أخرى وهو ما سيهدد نحو 40 ألف عامل يعملون في قطاعات البناء بشكل عام، والصناعات المعدنية، وسيؤدي إلى عجز في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار بعض السلع مثل "الأسمنت".

وأكد العمصي أن المعبر يمثل شريان الحياة لقطاع غزة، وتحديدا لقطاعات عمالية عدة إذ يعمل في تلك القطاعات نحو 150 ألف عامل، وهذا ما سيهدد قوت يوم عشرات آلاف الأسر.

كما حذر من أن منع دخول المحروقات سيؤدي إلى تضرر قرابة 15 ألف سائق يعملون في قطاع النقل العام، مؤكدا أن ذلك سيصيب هذا القطاع بشلل تام.

وبين أن السائقين يعتمدون على الدخل اليومي، وأن تعطلهم عن العمل سيحرمهم قوت يومهم وسيؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وفي السياق، أشار العمصي إلى أن تقليص الاحتلال لمساحة الصيد يهدد قوت يوم 4 آلاف صياد هم يعانون أصلا من اعتداءات الاحتلال اليومية واطلاق النار المستمر عليهم.

وأوضح العمصي أن قطاع العمال منهك نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل وصول عدد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم إلى أكثر من 65%، واعتماد 80% من هذه الشريحة على المساعدات الإغاثية الدولية.

وطالب بتدخل دولي عاجل لمنع تفاقم الأزمة والوصول لمستويات كارثية، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر ومد قطاع غزة بشريان الحياة.