يوسف: التطبيع الإماراتي مكافأة للاحتلال على جرائمه

الضفة المحتلة-الرأي:

قال القيادي في حركة "حماس" حسن يوسف "إن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي مكافأة للاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من هدم واعتقال وبناء مستوطنات وغيرها".

وأكد القيادي حسن يوسف أن ضم الضفة ما زال على الطاولة، وأن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة لتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع حتى لو علقته لأيام أو عدة أشهر، فالخطر ما زال قائما.

وأوضح أن الثمن الكبير الذي تدفعه الإمارات للاحتلال باهظ جدا وغير مقبول جملة وتفصيلا من كل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشدد يوسف على رفض استخدام قضية فلسطين من قبل البعض لبناء علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وإعطائه شرعية لكل الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالب الشيخ يوسف الكل الفلسطيني بالاصطفاف والوقوف أمام المخططات الأمريكية والإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، والضغط على بعض الأنظمة العربية لعدم بناء مثل هذه العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.