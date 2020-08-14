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قادة مستوطني الضفة يتوعدون بإطاحة نتنياهو ردًا على "تجميد الضم"

14 آب / أغسطس 2020 07:28

الداخل المحتل-الرأي:

توعّد قادة تجمعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالإطاحة بحكم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب "تراجعه" عن وعده بضم المستوطنات.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي داغان" قوله إن نتنياهو خدع ناخبيه من جمهور المستوطنين بتعهده بضم المستوطنات قبل الانتخابات ونقضه بتعهداته اليوم.

في حين قال رئيس تجمع مستوطنات جنوب الضفة " شلومو نيئمان" إن نتنياهو خدع جمهوره من اليمين وخان تعهداته السابقة، لافتاً الى أنه ستتم معاقبته في صندوق الانتخاب.

وقال "نيئمان" في حديث للقناة السابعة العبرية إنه غير ممتعض من تدشين العلاقات مع الإمارات، بل يرحب بهكذا خطوات، ولكن خيبة أمله نابعة من ربط هكذا خطوة بتجميد خطوة تاريخية كضم المستوطنات.

وكان نتنياهو قال أمس عقب الإعلان عن اتفاق التطبيع مع الإمارات، إنه "لم يوافق على موضوع إزالة السيادة على الضفة الغربية من جدول أعماله، وأنه كان هناك طلب واضح للتريث في بسط السيادة على الضفة ولم يتم شطب ذلك من جدول أعماله".

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