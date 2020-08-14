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هآرتس: إسرائيل تجمد المساعدات القطرية لقطاع غزة

14 آب / أغسطس 2020 08:34

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء الجمعة، أن الاحتلال قرر تجميد لمساعدات القطرية لقطاع غزة، وذلك بمزاعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة صوب مستوطنات الغلاف.

وزعمت أن رئيس أركان جيش الاحتلال، "أفيف كوخافي"، مداولات لتقييم الوضع مقابل قطاع غزة، خلال جولة في منطقة "غلاف غزة"، وذلك في ظل التوتر في تلك المنطقة إثر الغارات والقصف  لقطاع غزة في الليالي الثلاث الماضية بذريعة إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وادعت أن الحرائق، التي اندلعت خلال الأيام السابقة، في مستوطنات "غلاف غزة"؛ كانت بفعل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

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