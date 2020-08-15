النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد2586)  السبت 15/8/2020

1929م ثورة البراق التي تعود بوادرها الأولى إلى الصدام الذي وقع بين العرب واليهود عند الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، الذي يعتبره المسلمون "حائط البراق" بينما يعتقد اليهود أنه جدار هيكل سليمان (حائط المبكى)، وكان قد وقع الصدام في 24 أيلول سنة 1928، وكانت الشرارة التي أشعلت ذلك الصدام هي محاولة اليهود وضع ستار يفصل بين الرجال والنساء في أثناء الصلاة عند حائط المبكى، فوقع صدام مع المصلين الذين اعتقدوا أن اليهود يخططون للاستيلاء على الحرم الشريف وقبة الصخرة، ولكن سرعان ما عمت البلاد موجة من الغضب، وتألفت على الأثر جمعية لحماية الأماكن الإسلامية المقدسة وللدفاع عن البراق والأقصى التي طالبت حكومة الانتداب منع اليهود من تغيير الوقع القائم في المسجد الأقصى، فاستجابت للطلب مؤكدة بقاء الوضع على ما هو عليه قبل الصدام.