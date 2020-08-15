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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد2586) السبت 15/8/2020
أخبار فلسطينية
القيادة الفلسطينية تزيل القيود عن انتقاد حكام الإمارات وتحذر بعض الدول من السير…
محدث 4 إصابات بقصف الاحتلال لقطاع غزة
الداخلية بغزة تكشف حصيلة المغادرين والعائدين عبر معبر رفح
ظريف يهاتف هنية ويعبر عن تضامنه مع فلسطين بعد اتفاق التطبيع
الصحة برام الله: وفاة و531 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة
برهوم: المقاومة لن تسمح باستمرار الحماقات الإسرائيلية
عريقات: قرار الإمارات كان قادما بضم أو بدون ضم على حساب حقوق شعبنا
الخضري يُطالب بفتح المعابر في غزة دون قيود إسرائيلية
النخالة: اتفاق الإمارات سقوط آخر في الجدار العربي المتهالك
يزور رام الله وغزة.. توقعات بوصول الوفد الأمني المصري مطلع الأسبوع المقبل
أخبار إسرائيلية
اليمين الاستيطاني يطالب بتغيير نتنياهو
"صحة" الاحتلال: 11 وفاة و1,639 مصابًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
الإعلام الإسرائيلي يكشف أسماء دول ستطبع مع إسرائيل بعد الإمارات
»نتنياهو يشكر الدول العربية التي "أيّدت" اتفاق التطبيع
إذاعة عبرية: مباحثات متقدمة مع البحرين للتطبيع معها
اخبار دولية
أردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد تطبيعها مع إسرائيل
أميركا تؤكد أن دولة عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات «خلال أسابيع»
كوشنر يحث الفلسطينيين على العودة إلى المحادثات والاستفادة من الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي
ماكرون يعتبر اتفاق الإمارات وإسرائيل «قرارا شجاعا»
واشنطن: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل يمثل انفراجا دبلوماسيا
بومبيو: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل “لحظة طيبة” للعالم
تركيا: التاريخ سيسجل هزيمة من خانوا الشعب الفلسطيني وقضيته
أخبار عربية
نصر الله يتوعد إسرائيل بدفع الثمن في حال ثبت مسؤوليتها عن انفجار مرفأ بيروت
سلطنة عُمان تعلن تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مقاتلات إسرائيلية تقصف عدة أهداف بقطاع غزة
رفضا للتطبيع الإماراتي.. إضراب شامل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان
عكس مزاعم الإمارات.. مصادر إسرائيلية تؤكد: الاتفاق مع واشنطن حول الضمّ هو إرجاء…
إسرائيل تقصف غزة بالصواريخ بعد ساعات من توقيع اتفاق السلام مع الإمارات وتهدد…
فلسطين.. استمرار الردود الغاضبة على اتفاق الإمارات وإسرائيل.. الفصائل تصفه بـ”اتفاق عار” و…
فلسطينيون يحرقون صور محمد بن زايد رداً على اتفاق التطبيع مع إسرائيل- (شاهد)
مصادر لـ “القدس العربي”: القيادة الفلسطينية تتجه لعدم إعادة السفير لأبوظبي وتدرس جميع…
الشرق الأوسط
إسرائيل لـ«حماس»: الأموال القطرية مرتبطة بوقف إطلاق «الألعاب الحارقة»
مسيرات ضد الاتفاق في الضفة الغربية وقطاع غزة
الأهرام المصرية
كوشنر يحث الفلسطينيين على العودة إلى المحادثات والاستفادة من الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي
الشروق المصرية
إسرائيل تواصل شن هجماتها على قطاع غزة لليوم الرابع
الغد الأردنية
3 أطفال من شرقي القدس اطلقت عليهم النيران
الإمارات وإسرائيل: اتفاق على تطبيع العلاقات واختلاف بشأن الضم
قصف إسرائيلي على غزة وعشرات المصابين في الضفة بمواجهات
الشرق القطرية
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف: نتنياهو زار الإمارات سراً مرتين
القدس: متظاهرون يحرقون صور ولي عهد أبو ظبي
إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق جراء قمع الاحتلال بالضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الأب مانويل مسلم: القدس مدينة الله والمطبعون غرباء عنها
عائدون إلى غزة يشيدون بإجراءات استقبالهم في معبر رفح
17 إصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
إصابة صياد بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة
الاحتلال يغلق طرقًا في القدس ويمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى
الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل ثلاثة قرب جدار الفصل بطولكرم
القدس المحلية
وفاة شاب من بيت فوريك غرقا في شاطىء يافا
نابلس: اصابة شاب بصعقة كهربائية
رفض واسع وتحذير من خطورة التطبيع الاماراتي مع اسرائيل
اصابة شاب برصاص الاحتلال في مديا
أسير في مركز توقيف "حوارة" مضرب عن الطعام منذ 10 ايام رفضا لاعتقاله
جيش الاحتلال يحذر المواطنين من التسلل الى مدن الداخل عبر السياج الامني
91 الف حالة كورونا بإسرائيل 375 اصابة منها وصفت حالتهم بالخطيرة
الحياة الجديدة
أبو جيش: نواجه فيروسات صفقة القرن والضم وكورونا بمبادرات خلاقة
غضب شعبي.. أبناء شعبنا في الضفة والقطاع ينددون بالإعلان الثلاثي المشؤوم
حرق صورة "الخائن" في باحات "الأقصى"
القيادة: ما قامت به الإمارات خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية
الأيام
»إسرائيل تكرر: الضم على أجندتنا وسننفذه لاحقاً
»محللون: البحرين وعُمان قد تتبعان الإمارات ولكن السعودية لن تقدم على التطبيع
»سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 43 مبنى لفلسطينيين في الضفة خلال أسبوعين
»وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
وكالة صفا
المؤتمر القومي الإسلامي: تطبيع الإمارات مع الاحتلال "عمل خياني"
وحدة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا بمخيم جنين
محدث إصابة طفلة وسيدة في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة
احتجاز مواطنين لساعات جنوب قلقيلية
30 إصابة جديدة بكورونا لدى جاليتنا بقطر
الاحتلال يعتقل مواطنا أثناء مواجهات في الخليل
قادة مستوطني الضفة يتوعدون بإطاحة نتنياهو ردًا على "تجميد الضم"
منظمات المجتمع المدني تُحذر من استمرار تدهور أوضاع غزة الإنسانية
وكالة الرأي الفلسطينية
هآرتس: إسرائيل تجمد المساعدات القطرية لقطاع غزة
يوسف: التطبيع الإماراتي مكافأة للاحتلال على جرائمه
أسير في مركز توقيف "حوارة" مضرب عن الطعام منذ 10 أيام
الصحة بغزة تكشف نتائج 41 عينة يشتبه إصابتهم بكورونا
مسيرة غاضبة بغزة استهجانًا لاتفاق التطبيع الإماراتي
منظمات المجتمع المدني تُحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة
فلسطين اليوم
الشيخ عزام: تماسك الموقف الفلسطيني وتفعيل دور النخب عاملان مهمان لمواجهة التطبيع
الخارجية :لا وفيات جديدة وتسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا في قطر
يزور رام الله وغزة.. توقعات بوصول الوفد الأمني المصري مطلع الأسبوع المقبل
العالول: الإمارات طعنت القضية الفلسطينية في الظهر
سما نيوز
وفاة مواطن متأثرا باصابته بفيروس كورونا في الريحية بالخليل
كوشنر : التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي
نصر الله يتوعد الاحتلال بقرب الرد العسكري.. ويقول: حرب تموز أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد!
حماس : المقاومة لن تسمح باستمرار الحماقات الإسرائيلية
وفاة الشاب عبد الله مليطات من بيت فوريك غرقًا في يافا
الاتحاد الاوروبي يدعو تل أبيب للتخلي عن قرار الضم كليًا بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في مناطق التماس بالضفة الغربية
عرب 48
نيويورك: لقاء حول تأثير الاحتلال على التعليم في فلسطين
شاب إسرائيلي متهم بقتل محمود أبو خضير في القدس
وكالة وفا
حكومة جنوب أفريقيا تؤكد أن الاتفاق بين الامار
لبنان: هيئة العمل الفلسطيني المشترك تعتبر الا ..
"الائتلاف الفلسطيني" في أوكرانيا يرفض الاتفاق
الاتحاد العام للكتاب والأدباء: اتفاق الإمارات ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 آب (أغسطس)
- 2004م 1700 أسير يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية، وإعلان البرنامج الوطني والشعبي للتضامن مع الحركة الأسيرة.
- 1988م وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا الذي ولد في مدينة غزة عام 1909 و توفي في الخامس عشر من أغسطس عام 1988, تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة في غزة ثم أكمل تعليمه العالي في السياسة والاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1934 .
- 1947م منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية تهاجم بيارة آل أبو لبن قرب مستوطنة بتاح تكفاه وتنسف المنزل بمن فيه، مما أسفر عن استشهاد اثنى عشر مدنياً بينهم أم وستة أولاد.
- 1929م ثورة البراق التي تعود بوادرها الأولى إلى الصدام الذي وقع بين العرب واليهود عند الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، الذي يعتبره المسلمون "حائط البراق" بينما يعتقد اليهود أنه جدار هيكل سليمان (حائط المبكى)، وكان قد وقع الصدام في 24 أيلول سنة 1928، وكانت الشرارة التي أشعلت ذلك الصدام هي محاولة اليهود وضع ستار يفصل بين الرجال والنساء في أثناء الصلاة عند حائط المبكى، فوقع صدام مع المصلين الذين اعتقدوا أن اليهود يخططون للاستيلاء على الحرم الشريف وقبة الصخرة، ولكن سرعان ما عمت البلاد موجة من الغضب، وتألفت على الأثر جمعية لحماية الأماكن الإسلامية المقدسة وللدفاع عن البراق والأقصى التي طالبت حكومة الانتداب منع اليهود من تغيير الوقع القائم في المسجد الأقصى، فاستجابت للطلب مؤكدة بقاء الوضع على ما هو عليه قبل الصدام.
- 1929 م اندلاع "ثورة البراق" التي قام بها الفلسطينيون للدفاع عن حائط البراق الشريف في القدس رداً على مطالبة اليهود بالاستيلاء عليه، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك. استمرت الانتفاضة أسبوعين وقمعها المحتلون البريطانيون، وقُتل فيها 133 يهودياً وجرح 339 آخرين، بينما استشهد 166 عربياً وجُرح 232مآخرون. معظم الضحايا العرب سقطوا على أيدي السلطة البريطانية.
- 1899م المؤتمر الصهيوني الثالث في بال المنعقد في الفترة من (15-18/8/1899) بحضور 153 مندوباً وقد استهل هرتزل بتقرير حول اجتماعاته مع الإمبراطور وليم الثاني، إمبراطور ألمانيا في اسطنبول والقدس.