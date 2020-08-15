إصابة طفلة في سلسلة غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة

غزة – الرأي:

أصيبت، الليلة الماضية، طفلة بجراح مختلفة، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية والمدفعية وسط وشمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من البريج وسط القطاع، وصلت مستشفى شهداء الأقصى جراء إصابتها بجراح طفيفة خلال قصف الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية قرب منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة الطفلة.

وتسبب قصف الاحتلال بأضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال والنساء.

كما قصف الطيران الحربي أرضا زراعية بمنطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة.

كذلك قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى إطلاق مدفعية الاحتلال نحو ثلاث قذائف على أرض زراعية شمال البلدة، ما أدى إلى وقوع أضرار وخسائر مادية في الممتلكات.

ويواصل طيران الاحتلال ومدفعيته لليوم الثالث على التوالي قصفه لمواقع وأراضٍ وممتلكات مدنية في غزة، ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمة، خاصة في إحدى مدارس وكالة الغوث في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة وتمنع إدخال البضائع والمحروقات لأهالي القطاع، إضافة إلى تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، لليوم الثالث على التوالي.