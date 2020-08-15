الاحتلال يجبر مقدسي على هدم منزله

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشاب المقدسي مهدي العباسي، على هدم منزله في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مركز ملعومات وادي حلوة "سلون" إن الشاب مهدي قام ببناء منزله والذي لا تتجاوز مساحته 40 مترا مربعا، من الصاج المقوى والجبص، منذ 7 أشهر وعاش فيها وزوجته بعد زواجهما، لكن بلدية الاحتلال أصدرت الشهر الماضي قرارا نهائيا بهدم المنزل وحسب القرار كان على العائلة تنفيذ القرار قبل عيد الأضحى، فيما تمكن المحامي من تأجيل الهدم .

وأوضحت العائلة أن البلدية أمهلتهم حتى 20/8 لهدم المنزل، وإلا ستقوم آلياتها وطواقمها بذلك وعليه دفع غرامة مالية "أجرة هدم" ، مما اضطر العائلة لهدمه.

وكانت بلدية القدس قد هدمت العام الماضي لعائلة العباسي منشآت سكنية وتجارية، وألزمتها بدفع "أجرة الهدم"، كما أوضحت .