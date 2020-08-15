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الصحة: تسجل إصابة بـ"كورونا" من العائدين عبر معبر رفح

15 آب / أغسطس 2020 11:00

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من العائدين مؤخراً عبر معبر رفح.

وذكرت في بيان وصل "الرأي" اليوم السبت، أنه تم إجراء فحص سريع للحالة المصابة داخل المعبر وعزلها فور صدور النتيجة الأولية وسحب عينة مخبريه أخرى لفحص الفيروسات PCR والذي أكد إصابة الحالة بفيروس "كورونا".

وقالت إن الطواقم الطبية تتابع صحياً 1841 عائد عبر معبر رفح وتجري الفحص المخبري للفيروسات PCR لمزيد من الترصد الوبائي خلال الأسبوع الأول من استضافتهم في مراكز الحجر الصحي.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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