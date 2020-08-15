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الاحتلال: الاتفاقية مع الامارات لن توقف بناء المستوطنات

15 آب / أغسطس 2020 03:57

الداخل المحتل-الرأي:

نقلت هيئة البث "الإسرائيلية" عن مسؤولين كِبار قولهم "إن الاتفاقية مع دولة الامارات العربية المتحدة لن توقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث أن إسرائيل لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة الامريكية بشأن تجميد بناء المستوطنات، ولا تنوي القيام بذلك".

ويوم الخميس الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي"، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستوقف بناء المستوطنات.

ومطلع الشهر الجاري، قدم 15 سفيرا أوروبيا رسالة احتجاج إلى الحكومة "الإسرائيلية"، حذرت من عزم الأخيرة بناء مشروع استيطاني في المنطقة (E1) الفاصلة بين القدس والضفة الغربية المحتلة.

وفي أعقاب الإعلان عن اتفاق التطبيع، أكد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" تمسك حكومته بمخطط ضم المستوطنات بالضفة، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

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