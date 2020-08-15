أبو الريش: خطة الصحة نجحت في استقبال وتوزيع العائدين

غزة- الرأي:

أعلن وكيل وزارة الصحة بغزة "يوسف أبوالريش"، نجاح تطبيق خطة الاجراءات الوقائية الصحية لاستقبال وتوزيع العائدين على مراكز الحجر الصحي خلال فتح معبر رفح البري لعودة العالقين مؤخراً.

وقال أبوالريش "إن 12 مركزا للحجر الصحي تم تجهيزها بشكل متكامل بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة, وهي الآن تقدم خدماتها لـ 1841 من العائدين" .

وأضاف "إن وزارة الصحة وعبر طواقمها وفرقها الطبية باشرت ومنذ اليوم الاول لعمل المعبر بتنفيذ جملة الاجراءات الاحترازية للاطمئنان على سلامة وصحة العائدين , وتعزيز الحالة الصحية المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا".

وذكر أنه تم تطبيق الفحص المخبري السريع لكافة العائدين, وهو فحص يتم لأول مرة داخل معبر رفح من خلال سحب عينات الدم وفحصها بشكل أولي, ما ساهم في التعرف المبدئي للحالة الوبائية بين العائدين وعزل حالات الاشتباه وتجنب المخالطة بغيرها من العائدين .



وبين أبوالريش أن سلسلة الاجراءات تضمنت تقديم الارشادات التوعوية داخل صالة الوصول من خلال فرق التثقيف الصحي وتوزيع النشرات الصحية التي تساعد العائدين في اتباع اجراءات السلامة الشخصية.

وأشار إلى أنه تم توفير فرق طبية لفرز الحالات المرضية وتحويلها الى مراكز حجر مهيأة لها او الى غرف حجر خاصة بالمستشفيات اذا كانت بحاجة الى متابعة سريرية وتدخلات طبية تخصصية,حيث تم نقلهم من خلال سيارات الاسعاف المجهزة لذلك .



ويشار إلى أنه قد تواصلت الاجتماعات واللقاءات التنسيقية والمتابعات الحكومية باشراف مباشر من معالي رئيس متابعة العمل الحكومي "محمد عوض" ووكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش , ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم , لتقييم جملة تقارير العمل الميدانية التي واكبت استقبال العائدين وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي .

وفي ذات السياق أوضح رئيس اللجنة الفنية الصحية لمواجهة جائحة كورونا مجدي ضهير , أن اللجنة عمدت الى دراسة وتقييم نتائج العمل خلال الفترة الماضية , والاستناد الى مستجدات الحالة الوبائية في محيط قطاع غزة , وتعزيز الاجراءات الوقائية والاحترازية للعائدين عبر معبر رفح ومعبر بيت حانون , وهي اجراءات تضمن تحقيق أفضل المؤشرات في مواجهة فيروس كورونا وتحصين قطاع غزة من انتشار هذا الوباء .

بدوره طمأن مدير دائرة مكافحة العدوى بالمستشفيات رامي العبادلة على سلامة وصحة العائدين في مراكز الحجر ، وسيتم استمرار الترصد الوبائي من خلال اجراء الفحص المخبري للفيروسات PCR خلال الاسبوع الاول ، مبينا أن الطواقم الطبية والامنية والخدماتية والنظافة تلقت تدريبات مكثفة لتقديم الرعاية خدماتها للمستضافين على أتم وجه خلال فترة الحجر المعتمدة وهي21 يوم قابلة للزيادة وفق المقتضيات الصحية.

وبين العبادلة ان الوزارة اضافت فرق مكافحة العدوى للطواقم العاملة في مراكز الحجر لمتابعة وضمان تنفيذ كافة اجراءات السلامة بداخلها.