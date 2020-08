كيفية تغيير اسمك وإضافة صورة إلى Zoom

إذا كنت تستخدم برنامج Zoom للعمل من المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية فمن المحتمل أن الاسم الذي يتم التعرف عليك به في أسفل الزاوية اليسرى ليس هو ما تفضله، وربما يكون بريدك الإلكتروني بدلاً من اسمك، أو أنه كله بأحرف صغيرة، أو يتضمن ذلك الاسم الأوسط، ومهما كانت الحالة التي أنت فيها، فمن السهل تغيير اسمك في برنامج Zoom وإضافة صورة لملفك الشخصي، إذا كنت تريد ذلك.



ووفقًا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية فإذا كنت تستخدم برنامج Zoom لسطح المكتب، فإليك كيفية القيام بذلك:



أثناء وجودك في مؤتمر ضمن البرنامج، انقر على الزر المسمى "المشاركون" في الجزء السفلي من شاشة البرنامج، حيث سيتم فتح قائمة بالمشاركين على اليمين.



- مرر مؤشر الماوس فوق اسمك وانقر على خيار "المزيد".

- انقر فوق خيار "إعادة تسمية"، وقم بوضع الاسم المفضل لديك في النوافذ المنبثقة.

- انقر على خيار "إعادة تسمية" الآن، وبذلك تكون قد انتهيت.



يمكنك استخدام خيار "المزيد" نفسه لإضافة صورة الملف الشخصي، التي ستظهر إذا قمت بتعطيل الكاميرا، وإذا لم تكن هناك صورة للملف الشخصي، فسيظهر اسمك فقط، وكل ما عليك فعله هو النقر على "إضافة صورة الملف الشخصي" واختيار صورة من متصفح الملفات.



إن العملية أسهل على الهواتف الذكية، حيث تعمل التعليمات التالية لكل من نظام أندرويد و"iOS"؛ فقط موقع النوافذ المنبثقة مختلف قليلاً:



- افتح تطبيق Zoom في هاتفك الذكي وانقر على زر "الإعدادات" في أسفل الزاوية اليمنى.

- لتغيير اسمك، حدد "اسم العرض" وقم بتغيير اسمك في المربع المنبثق.

- لتغيير صورتك، حدد "صورة الملف الشخصي"، أو قم بالتقاط صورة جديدة أو اختيار واحدة من معرض الصور الخاص بك.



جدير بالذكر أن شركة Zoom أعلنت عن الدخول في سوق العتاد، وذلك بإطلاق جهاز مزوَّد بشاشة لمسية مصممة لمساعدة الأفراد على العمل عن بُعد. وقالت الشركة: إن الجهاز – المسمى "Zoom For Home – DTEN ME" – سيُباع بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل.



ويقدّم "DTEN ME" شاشة لمسية بقياس 27 بوصة مع ثلاث كاميرات ذكية، وثمانية ميكروفونات مدمجة داعمة لميزة تقليل الضجيج، وهو يأتي مع برنامج "زوم" مثبتًا مقدمًا. ويُشار إلى أن الشركة لم تصنع الجهاز بنفسها، إذ صنعته DTEN، وهي شركة أمريكية ناشئة متخصصة في صناعة أجهزة مؤتمرات الفيديو.