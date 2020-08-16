6 عادات يومية تؤدي إلى جفاف العينين

لقد تطورت التكنولوجيا في عصرنا الحالي وبالتالي أصبح استخدامنا للهاتف المحمول والكمبيوتر من العادات اليومية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن هذه العادات تؤثر على صحة العين، والآن ..

اكتشفوا العادات اليومية التي تؤدي إلى جفاف العينين . Advertisement عادات يومية تؤدي إلى جفاف العينين هناك الكثير من العادات اليومية التي نمارسها وتتسبب في جفاف العينين دون أن نهتم بتعديل هذه العادات للحفاظ على صجة أعيننا، ومن هذه العادات :

القراءة أثناء النوم على الظهر : إن الاستلقاء على الظهر وقراءة مجلة أو كتاب من العادات الخاطئة التي تتسبب في إجهاد العين وجفافها، لذلك يجب الحرص على الجلوس بشكل معتدل وفي إضاءة مناسبة خلال قراءة الكتاب أو المجلة مع الاهتمام بوضع الكتاب للأسفل.

الإكثار من استخدام الهاتف المحمول : لقد أصبح الهاتف المحمول من أساسيات الحياة اليومية كما أننا أصبحنا لا نستطيع الاستغناء عن استخدامه، ومن أضرار الإفراط في استخدام الهاتف المحمول هو التدقيق في الخط الصغير في الشاشة مما يجهد العين ويؤدي إلى جفافها.

ولقد أشارت دراسة بريطانية إلى أن الهاتف المحمول أثر بشكل كبير على الرؤية وعلى صحة العين، لذلك يجب التقليل من هذه العادة السيئة للحفاظ على أعيننا من الآثار الجانبية التي يمكن أن تلحق بها نتيجة الاستخدام المفرط للهاتف.

قلة شرب الماء : إن عدم الاهتمام بشرب كمية كافية من الماء من العادات السيئة التي تؤدي إلى جفاف العينين ، و لقد أكد المعهد الوطني للعيون على أهمية شرب الماء حيث أنها تلعب دور رئيسي في الحفاظ على العين رطبة وحمايتها من الجفاف الذي يؤدي إلى حساسية العين.

قيادة السيارة ليلاً : إن قيادة السيارة ليلاً من الأشياء التي تؤدي إلى إجهاد العين وتتسبب أيضاً في جفافها، وذلك بسبب التركيز الذي تقوم به العين أثناء القيادة.

استخدام الكمبيوتر لساعات طويلة : إن استخدام الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) لساعات طويلة يجعلنا نفتح أعيننا لفترات طويلة مما يؤدي إلى جفاف العينين وبالتالي زيادة فرص الإصابة بحساسية العين.

عدم الاهتمام بارتداء النظارة الشمسية : يجب الحرص على ارتداء النظارة الشمسية عندما تتعرض للشمس، وذلك نظراً لأهميتها في حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، لأن عدم الاهتمام بذلك الأمر يؤدي إلى جفاف العينين.