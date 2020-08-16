وكالة الرأي الفلسطينية فوائد البلح وكالة الرأي الفلسطينية 6 عادات يومية تؤدي إلى جفاف العينين وكالة الرأي الفلسطينية نصائح ذهبية للتغلب على حر الصيف في المكتب! وكالة الرأي الفلسطينية كيفية مسح جميع بياناتك من هاتف أيفون قبل التخلى وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تغيير اسمك وإضافة صورة إلى Zoom وكالة الرأي الفلسطينية طرح أول حزم ملصقات متحركة لمستخدمى واتس آب قريبا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات وكالة الرأي الفلسطينية رسميا.. كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية رسميًا.. انتهاء مسيرة ديفيد سيلفا مع مانشستر سيتى بعد وداع "الأبطال" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشُن عدة غارت على أهداف في قطاع غزة
أخبار » عجائب وطرائف

أغنام تقف جامدة في مكانها لساعات بلا حراك

16 آب / أغسطس 2020 04:20

التقطت كاميرا المواطن البريطاني روري ديفيس "24 عاما"، مشهدا غريبا، أثناء قضائه مع عائلته في منزل ريفي العطلة في منطقة ليك ديستريكت، في الريف البريطاني، أواخر الشهر الماضي.

وقال روري، إنه "تلقى رسالة نصية من والدته في الساعة 10 صباحا تخبره أن ينظر إلى الخراف، لكنه لم يعرها انتباها إلا بعد وقت".

وأشار إلى أنه لاحظ بعد ساعة بالضبط أن "قطيع الأغنام لا يتحرك على الإطلاق".

وأضاف: "بصراحة لم أصدق عيني.. لقد شعرت بالفزع لدرجة أنني وقفت هناك وضحكت، مع أنني كنت مصدوما من المنظر".

وتابع: "بعد ساعات ، كانوا لا يزالون يقفون بالطريقة ذاتها بالضبط".

وأبدى روري إندهاشه من الطريقة التي وصفها بـ"المخيفة"، وأنه "لا يعرف بالضبط سبب تصرف الخراف بهذه الطريقة".

من جهتهم، يعتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الأغنام تظل ثابتة في بعض الأحيان عندما تهطل الأمطار الغزيرة وتصبح الأجواء رطبة وباردة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟