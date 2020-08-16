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جيش الاحتلال يغلق بحر قطاع غزة بشكل كامل

16 آب / أغسطس 2020 08:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي:

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مساحة الصيد في بحر قطاع غزة بشكل كامل بدءًا من صباح اليوم الأحد؛ بزعم استمرار "خرق الهدوء الأمني".

وذكر بيان لمنسق حكومة الاحتلال أن وزير الجيش بيني غانتس صادق على توصية رئيس هيئة الأركان، والمنسق، والجهات الأمنية، بإغلاق مساحة الصيد في بحر القطاع بشكل كامل.

وادّعى المنسق أن إغلاق مساحة الصيد جاء ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنة سديروت الليلة الماضية، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، إن بحرية الاحتلال نفذت اعتداءات بالجملة صباح اليوم على مراكب الصيادين عبر إطلاق النار وضخ المياه باتجاها، مما أجبر الصيادين على ترك البحر والعودة إلى الموانئ دون سابق إنذار، الأمر الذي كبدهم خسائر كبيرة.  

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