وكالة الرأي الفلسطينية حماس: استهداف الاحتلال المتظاهرين شرق غزة تجرؤ على الدم الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية بلديتى بيت لاهيا وام النصر يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الهلال اإماراتي تعقد محاضرة علمية بعنوان "ضغط الحمل" وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات وتضرر منزل بسقوط صاروخين على "سديروت" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إجراء عملية جراحية لاستئصال غضروف في الرقبة وكالة الرأي الفلسطينية حرز الله يستقبل وفود المهنئين بتوليه منصب مديراً لتعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشيخ رائد صلاح يدخل السجن اليوم لقضاء باقي محكوميته وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح قسم العناية المكثفة في مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تحصيل مبالغ وإنهاء مئات القضايا للوزارة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بـ 3 درجات

16 آب / أغسطس 2020 08:22

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟