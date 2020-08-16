إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

طولكرم - الرأي

أصيب، اليوم الأحد، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على بوابة جدار الضم العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، أثناء توجهه إلى عمله داخل أراضي عام 1948.

وذكرت مصادر طبية، أن الشاب سهير داوود عبيط (35 عاما)، أصيب برصاصة في القدم، وحالته مستقرة.