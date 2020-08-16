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الشيخ رائد صلاح يدخل السجن اليوم لقضاء باقي محكوميته

16 آب / أغسطس 2020 09:01

الشيخ رائد صلاح - صورة أرشيفية
الشيخ رائد صلاح - صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

توجه صباح اليوم الأحد، الشيخ رائد صلاح لسجن "الجلمة" الإسرائيلي بالقرب من مدينة حيفا، لقضاء ما تبقى من الحكم الصادر بحقه والبالغ 17 شهرا بعد أدانه الاحتلال بالملف المعروف إعلاميا "مِلَفّ الثوابت".

واحتشد المئات من البلدات العربية في البلاد، في الصباح، أمام سجن "الجلمة"، للوقوف إلى جانب الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن، بعد إدانته من قبل الاحتلال العام الماضي، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها في العام 2015.

وردت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم 16 تموز/ يوليو 2020، الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح على قرار محكمة الصلح بحيفا، والقاضي بإدانته وسجنه 28 شهراً في المِلَفّ المعروف إعلاميا "مِلَفّ الثوابت".

وقررت المحكمة أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته بالسجن الفعلي اليوم 16 آب/ أغسطس.

وفرضت المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا في "مِلَفّ الرهائن" مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.

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