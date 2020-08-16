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الرجوب: سفير فلسطين غادر الإمارات ولن يعود إليها مطلقًا

16 آب / أغسطس 2020 10:23

الرجوب
الرجوب

رام الله - الرأي

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب، أن سفير فلسطين لدى أبو ظبي عصام مصالحة، "غادرها، ولن يعود إليها مطلقا".

جاء ذلك في تصريحات للرجوب خلال لقاء مع قناة "الجزيرة" الإخبارية مساء أمس السبت، عقب بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه "على إثر بيان تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري".

وقال الرجوب: "سفيرنا غادر الإمارات اليوم ولن يعود إليها مُطلقاً".

وأضاف الرجوب خلال اللقاء أن "محمد دحلان، المفصول من حركة فتح هو جزء من اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل"، دون تفاصيل أكثر.

فيما ذكرت مصادر مطلعة، للأناضول، أن "مصالحة" متواجد حاليا بالأردن، وسيعود إلى الضفة الغربية، الأحد.

وقوبل اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق "سلام" مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

المصدر: الأناضول

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