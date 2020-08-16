واعد تحذر من تصفية الشيخ رائد صلاح

غزة-الرأي

دعت جمعية واعد للأسرى والمحررين مؤسسات حقوق الإنسان لمراقبة حالة اعتقال الأسير الشيخ رائد صلاح محذره من مخططات خبيثة قد يتعرض لها في محبسه تهدف لتصفيته والنيل منه بشكل مباشر.

وأبرقت بتحية الإجلال والإكبار لشيخ الأقصى الأسير رائد صلاح الذي يعاود السجن اليوم بكل صلابة وبسالة لتمسكه في الدفاع عن قضايا أمته وفي الطليعة منها المسجد الأقصى المبارك.

وقالت واعد"مرة أخرى تثبت المحاكم الاسرائيلية أنها صورية بامتياز، وأنها خاضعة بشكل كامل لما تمليه عليها الأجهزة الأمنية صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في إصدار الأحكام وكل ما يسبقها وما يتلوها.

وأكدت واعد أن الشيخ رائد صلاح الأسير المحرر السابق مرات عديدة، والأسير حاليا أثبت في سجنه وعزله أنه قادر على كسر أنف السجان وجبروته من خلال روح العزيمة والصمود التي يبثها في صفوف إخوانه الأسرى.