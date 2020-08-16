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يشكّلون 6% من إجمالي عدد الأسرى

260 أسيرًا من غزة بسجون الاحتلال بينهم أسيرتين

16 آب / أغسطس 2020 12:18

غزة- الرأي

قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن (260) أسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي بينهم اسيرتين، يشكلون قرابة (6%) من إجمالي الأسرى.

وذكر فروانة في تصريح له، أن 5 أسرى منهم معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاما، وأقدمهم الأسير ضياء الفالوجي المعتقل منذ 28 عاما، أي منذ ما قبل اتفاق "أوسلو".

وأوضح أن من بين أسرى غزة الأسير فؤاد الشوبكي والذي يبلغ من العمر81 عاما ويعد أكبر الأسرى سنًا، مشيرا إلى أنه يوجد بين أسرى غزة (28) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبدة لمرة واحدة أو عدة مرات، ويعتبر الأسير حسن سلامة الأكثر حكما من بين هؤلاء حيث يقضي حكما بالسجن المؤبد 48 مرة.

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