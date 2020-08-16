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في إطار تطوير كوادرها

الكتلة الإسلامية تفتتح أكاديمية "روّاد فلسطين"

16 آب / أغسطس 2020 12:29

الكتلة الإسلامية تفتتح أكاديمية "روّاد فلسطين"
الكتلة الإسلامية تفتتح أكاديمية

غزة- الرأي

افتتحت الكتلة الإسلامية فعاليات أكاديمية "روّاد فلسطين" صباح اليوم الأحد، بمشاركة واسعة من كوادرها العاملين في جامعات قطاع غزة، وانطلقت فعاليات الأكاديمية بحضور رئيس الكتلة الإسلامية في فلسطين م. محمد فروانة ونائبه م. أمجد مزيد و م. محمد الجمل و أ. إبراهيم صالح أعضاء مجلس الجامعات.

وخلال كلمة تحدث بها م. محمد فروانة أكد على أهمية العمل على مساعدة الطلاب في الجامعات بكل ما أوتينا من إمكانيات، وقال:" نحن اليوم نشارك في أكاديمية تدريبية لنجهز أنفسنا للتعامل مع كافة الأحداث العادية والطارئة وننطلق في فضاء علمنا وهو خدمة الطالب الذي هو عبادة نتقرب بها إلى الله".

ونوه فروانة إلى أن الفترة القادمة بإذن الله ستشهد العديد من المشاريع التطويرية للطلاب ولكوادرنا العاملة، وأيضا العديد من المشاريع الخدماتية لطلاب الجامعات في القطاع.

 
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الكتلة الإسلامية تفتتح أكاديمية "روّاد فلسطين"

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