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تسجيل 450 حالة تعافٍ

وفاتان و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

16 آب / أغسطس 2020 01:08

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة تسجيل حالتي وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا و450 حالة تعافٍ بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن حالتي الوفاة سُجلتا لمريضين (طفل بعمر 3 أعوام من محافظة قلقيلية ومواطن 81 عاما من العروب بمحافظة الخليل).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (188)، محافظة نابلس (25)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (31)، محافظة رام الله والبيرة (49)، محافظة أريحا والأغوار (14)، محافظة طولكرم (28)، محافظة سلفيت (2)، ضواحي القدس (21).

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (261)، محافظة اريحا والأغوار (97)، محافظة نابلس (29)، محافظة طولكرم (6)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (1)، محافظة قلقيلية (5)، محافظة بيت لحم (49).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 60.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 26 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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