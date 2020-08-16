المجلس التشريعي يدين حبس الاحتلال للشيخ رائد صلاح

غزة-الرأي

أدان المجلس التشريعي الفلسطيني قرار الاحتلال حبس رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح، معتبراً إصرار الاحتلال على تنفيذ حكمه الجائر بحق الشيخ صلاح جريمة ومخالفة قانونية.

وقال المجلس التشريعي في بيان وصل " الراي" نسخة عنه " إن تنفيذ السجن بحق الشيخ رائد صلاح يأتي في إطار سعي الاحتلال الدائم والمستمر لتغييب قادة الحركة الإسلامية في فلسطين، من أجل إتاحة الأجواء المناسبة لتنفيذ مخططاته التهويدية والعنصرية خاصة في القدس والأقصى".

وأكد التشريعي أن ممارسات الاحتلال وجرائمه لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وعزيمةً في مواجهة الاحتلال ومخططاته الصهيونية وبخاصة صفقة القرن والتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، عاداً الوقوف إلى جانب الشيخ رائد صلاح في هذه الآونة هو واجب ديني.

وعطفاً على حكم الاحتلال بحق الشيخ صلاح الحبس مدة 28 شهراً قضى منها سابقاً في سجون الاحتلال 11 شهراً، يدخل الشيخ صلاح اليوم الأحد سجون الاحتلال لاستكمال باقي الحكم وهي 17 شهراً، وذلك على خليفة خطبه ومواقفه المدافعة عن المقدسات الإسلامية، وانتمائه للحركة الإسلامية بالداخل.

