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الاحتلال يوزع إخطارات هدم جديدة بالأغوار الشمالية

16 آب / أغسطس 2020 04:19

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فلسطين المحتلة - الرأي

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد، قرية عاطوف وسلمت إخطارات بإزالة خيمة وبركس في سهل البقيعة.

وقالت مصادر محلية "إن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن خليل خلف بني عودة بإزالة بركس للأغنام مساحته 150 مترا مربعا، وخيمة سكنية متنقلة مساحتها 40 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص. "

يشار إلى منطقة سهل البقيعة بشكل عام، تبلغ مساحتها 98,800 دونم، منها 25,000 دونم تقع ضمن الأراضي المصنفة (A، B) من اتفاق أوسلو، وما تبقى من أراضي فهي مصنفة تحت ما يسمى C، عدا عن كونها خاضعة للنشاطات الاستيطانية، حيث تقع فيها مستوطنة "بقعوت” والمعسكرات المحيطة بها.

ويعمد الاحتلال بشكل مستمر لمصادرة الأراضي يطرد المزارعين، حتى المياه التي تعتبر أساسية في عملية الزراعة حرم الاحتلال الأهالي من الاستفادة منها.

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