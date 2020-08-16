قوة خاصة للاحتلال تختطف شاباً فلسطينياً شمال بيت لحم

اختطفت قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الأحد، شاباً فلسطينياً من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية أن وحدة مستعربة تابعة لقوات الاحتلال اختطفت الشاب صدام عقل دار الحج (28عاماً)، قرب استاد الخضر الدولي جنوب بيت لحم .
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16 آب / أغسطس 2020 04:23
فلسطين المحتلة - الرأي
اختطفت قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الأحد، شاباً فلسطينياً من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية أن وحدة مستعربة تابعة لقوات الاحتلال اختطفت الشاب صدام عقل دار الحج (28عاماً)، قرب استاد الخضر الدولي جنوب بيت لحم .
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