قوة خاصة للاحتلال تختطف شاباً فلسطينياً شمال بيت لحم

16:07الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

15:14سلطة الطاقة: محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟