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الجامعة الإسلامية تتيح الاستفادة من مستحقات موظفي غزة للرسوم

16 آب / أغسطس 2020 08:34

الجامعة-الاسلامية
الجامعة-الاسلامية

غزة- الرأي:

أعلنت الجامعة الإسلامية في غزة الأحد، أنه قد تم فتح آلية تحويل من مستحقات موظفي حكومة غزة للرسوم الدراسية للفصل الدراسي الاول 2020/2021.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه يتم تحويل المستحقات للطلبة 2018 +2019 والجدد 2020 (بكالوريوس+ دراسات عليا)، بنسبة 25% من تسجيل الفصل الأول 2020-2021.

كما يتم تحويل المستحقات للطلبة دكتوراه المشترك الملتحقين بالعام (2019-2018-2020) بنسبة 12.5% من تسجيل الفصل الأول 2020-2021.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب تقديم الطلبات للتحويل من المستحقات للرسوم الكترونيا عبر صفحة وزارة المالية غزة فقط بدءً من تاريخ 18/08/2020 وحتى نهاية السحب والاضافة بتاريخ 30/9/2020.

وذكر البيان أن الموظف سيقوم بالدخول على رابط تحويل المستحقات بصفحة وزارة المالية، وتحويل قيمة الرسوم 25% من التسجيل حسب الفئات (اب، ام، ابن، بنت، زوج، زوجة، موظف نفسه.http://www.mof.gov.ps

وأضاف أنه يتم التوجه للخزينة بالدائرة المالية لدفع وتسديد باقي قيمة الرسوم المستحقة عليه للتسجيل، داعياً للتوجه لعمادة القبول والتسجيل لتسجيل المساقات واستلام الجدول، أو الدخول على صفحة الطالب لتسجيل المساقات.

ونوه إلى أنه سيتم اعتماد قيمة (25% +12.5%) بعد انتهاء السحب والاضافة للفصل الأول 2020-2021.

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