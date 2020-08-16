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نتنياهو: متمسكون بالضم ولم نتنازل خلال اتفاقنا مع الإمارات

16 آب / أغسطس 2020 08:48

180566-571529650
180566-571529650

فلسطين المحتلة - الرأي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل" لم تتنازل عن مخططها بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وأضاف أنه لم يُخير بين الاتفاق مع الإمارات وبين مخطط الضم؛ مشدداً على أن تنفيذ مخطط الضم سيتم بدعم أميركي

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "نتنياهو" لإذاعة الجيش "غالي تسهال"، اليوم الأحد، مبيناً أن تنفيذ خطة الضم لا يزال حاضراً وبقوة على أجندة حكومته، مشيراً إلى أن تأجيل تنفيذ المخطط جاء استجابة لرغبة أميركية؛ وأن الاتفاق مع الإمارات لن يؤثر في هذا السياق.

ونوه إلى أنه تلقى شروحات من إدارة ترامب حول الطلب الأميركي بتأجيل الضم، وشدد على أن المصطلح الذي استخدمته الإدارة الأميركية، يتعلق بالتأجيل المؤقت لتنفيذ الضم، ولم يشر على الإطلاق إلى إلغاء المخطط؛ ما أكده مسؤولون في الإدارة الأميركية.

وأضاف "أنا من تعهد بتوقيع اتفاقيات من موقع القوة ودون تقديم تنازلات مع دول عربية، وأنا من تعهد بالضم وطرح هذه المسألة؛ مثلما نجحت بالتوصل إلى اتفاق مع الإمارات، سأنفذ الضم".

وتابع "من المهم اعتماد السرية حيال الخطوات اللاحقة التي نسعى لتحقيقها كما حصل في الاتفاق مع الإمارات، وإذا حققنا اختراقا مع الدول العربية عندها سيستجيب الفلسطينيون بطريقة أكثر واقعية".

وأردف "لا مكان للضعيف في الشرق الأوسط، وقوة إسرائيل جذبت العديد من الدول العربية إلى فكرة التعاون معنا، ونجاحها في مواجهة العدوان الإيراني ترك انطباعًا جيدا لدى دول المنطقة".

واستدرك "قلت في السابق، المصالحة مع العالم العربي تسبق أي اتفاق مع الفلسطينيين، لا يجب أن نوجه أعيننا صوب القدس ورام الله، وإنما إلى القاهرة وعمان والرياض وأبو ظبي".

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