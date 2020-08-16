الاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ حالته منذ بدء احتلال فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت بيانات اقتصادية رسمية، اليوم الأحد، عن تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لانكماش يمثل أسوأ مستوى في منذ بدء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقال المكتب المركزي للإحصاءات التابع لحكومة الاحتلال، إن الاقتصاد المحلي تراجع 28.7 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، مقارنة مع انكماش 6.8 بالمئة في الربع الأول.

ويأتي انكماش الاقتصاد الإسرائيلي على خلفية تداعيات تفشي وباء كورونا الذي أدت إلى فقد عدد كبير من الوظائف وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

وبحسب البيانات، انخفضت واردات السلع والخدمات في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 41.7 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاض نسبته 22.4 بالمئة في الربع الأول.

وكان الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الأكثر تضررا جراء الأزمة بانخفاض نسبته 43.4 بالمئة خلال الربع الثاني 2020، بعد انخفاض 24.0 بالمئة في الربع الأول.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 761 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات ما يرفع إجمالي من أصيبوا بالوباء منذ مارس/آذار الماضي إلى 92 ألفا و404 من بينهم 679 حالة وفاة.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من "كورونا"، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/ أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.

وتفرض إسرائيل قيودا على التجمعات، لكن مراقبين يقولون إن الحكومة فقدت السيطرة على انتشار الفيروس.

وقال "جوناثان كاتس" كبير الاقتصاديين في "ليدر كابيتال ماركتس" لوكالة رويترز: "كان الانكماش في الربع الثاني متواضعا نسبيا مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى"، مشيرا إلى انخفاضات أكثر حدة في الولايات المتحدة وفي أنحاء أوروبا.

ومن المتوقع، بحسب رويترز، حدوث انكماش يصل إلى ستة بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.