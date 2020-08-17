ما هي المضاعفات المحتملة بعد إزالة أضراس العقل؟

كثير من الأشخاص يعانون من الام مختلفة في الفم، خاصة بعد خلع ضرس العقل، فما هي النصائح والاجراءات التي عليك اتباعها بعد خلعه؟

لا شك أن جميع الأشخاص عانوا من تجربة إزالة أضراس العقل لديهم، وقد يتطلب الأمر بعض الإجراءات الضرورية بعد إزالتها، فما هي أضراس العقل؟ وكيف يمكن التصرف ما بعد عملية الخلع؟

تعتبر أضراس العقل المجموعة الثالثة والاخيرة التي تظهر عند معظم الأشخاص في سن المراهقة المتأخرة أو أوائل العشرينات.

يمكن أن تكون أضراس العقل مفيدة وخاصة عندما تنمو في موقعها الصحيح، ولكن قد تتواجد بشكل غير منتظم، أما باتجاه الأسنان المجاورة لها أو قد تكون بزاوية داخلية أو خارجية.

تؤدي تلك الحالات الى تلف الأسنان المجاورة أو عظم الفك والأعصاب.

كيف أعرف اذا كان لدي أضراس العقل؟

عليك القيام باستشارة طبيبك لمعرفة ان كان لديك أي من أضراس العقل، وقد يطلب منكصورة بالاشعة السينية لتقييم الوضع، أو قد يقرر تحويلك الى جراح الفم لإجراء المزيد من التقييم.

قد يقرر طبيبك أو جراح الأسنان ضرورة إزالة أضراس العقل مبكرا في مرحلة الشباب قبل تطورها وظهور المشكلات.

كما أن ازالتها يجنبك حدوث الام مزعجة أو تعقيدات تؤدي الى سوء الوضع في حال تأخر خلعها.

ما بعد خلع ضرس العقل

تعتمد درجة الشفاء ما بعد إزالة أضراس العقل على مدى صعوبة استخراجها، ولكن بشكل عام إليك ما يمكن توقعه:

خلال 24 ساعة الأولى

قد تحدث لك العديد من الالام نتيجة لخلع ضرس العقل وخاصة في اللحظات الأولى من العملية، يمكنك علاجها بالطرق التالية:

إذا أصبت بالنزيف بعد خلع أضراس العقل، قم بوضع قطعة من الشاش المبلل النظيف فوق مكان السن الفارغ ومن ثم قم بالعض بقوة.

ويمكنك أيضًا استخدام كيس من الشاي المبلل ايضا حيث يساعد حمض التانيك الموجود فيه على التئام جلطات الدم، قم بتكرار تلك العملية لمساعدتك في إيقاف النزيف.

في حال أصبت بتورم الوجه خصوصا في المنطقة التي يتم فيها ازالة السن، قم باستخدام قطعة من الثلج على قماش ووضعها على منطقة الانتفاخ لمدة 10 دقائق.

قد تشعر بقليل من الالم ما بعد العملية لذلك قد يصف لك الطبيب بعض المسكنات مثل أسيتامينوفين، ايبوبروفين، وانتبه أنه يجب الاستمرار في تناول المضادات الحيوية التي كنت تأخذها قبل العملية.

يجب أن تقتصر الأطعمة على نظام غذائي سائل حتى يتلاشى التخدير ومن ثم يمكنك البدء بالاطعمة اللينة لبضعة ايام.

تجنب تناول الكحول في حال تناولك الأدوية المسكنة للالم.

عليك الاستمرار في تنظيف أسنانك، ولكن احرص على الابتعاد عن الأسنان المجاورة لمنطقة الخلع خصوصا خلال 24 ساعة الأولى.

تجنب استخدام محاليل التنظيف التجارية، قد تتسبب في تهيج منطقة الخلع.

بعد 24 ساعة من خلع أضراس العقل

بعد مرور أكثر من 24 ساعة يمكنك اتباع العديد من النصائح لتخفيف الالام أيضًا ومنها:

عالج التورم الفك باستخدام الحرارة من خلال وضع منشفة رطبة دافئة في منطقة القلع مدة 20 دقيقة مع تكرار العملية، و ضع بعين الاعتبار أن التورم قد يستمر لثلاث ايام.

اشطف الفم بالماء المالح الدافئ بعد كل وجبة وقبل النوم، ولكن لا تستخدم منظفات الفم التجارية من دون استشارة طبيبك.

راقب علامات الجفاف وفي حال ظهورها عليك يجب أخذ الإجراءات المناسبة من قبل مقدم الرعاية الصحية، عادة ما يتم الشفاء بعد اسبوع أو اسبوعين حسب وضع الحالة.

ما هي المضاعفات المحتملة بعد إزالة أضراس العقل؟

هناك اثنان من المضاعفات المهمة ما بعد الإزالة وهما:

1. التجويف الجاف

يعتبر من أهم المضاعفات التي تحدث ما بعد العملية بحيث تحدث عندما لا يتم تكوين جلطة دموية في تجويف الضرس بعد إزالته مما يتسبب في تأخير الشفاء.

تحدث تلك الحالة عادة بعد 3 أو 4 أيام من إزالة الضرس يرافقه ألم ورائحة كريهة للفم.

2. التنميل

يعد من المضاعفات النادرة التي يمكن حصولها بعد ازالة ضرس العقل، في حال كانت الأضراس قريبة من الأعصاب المحيطة بها، قد تتعرض للرضوض او التلف خلال عملية إزالة الأضراس.

وبالتالي يحدث هناك خدر في اللسان أو الشفة أو الذقن.

قد تستمر تلك الحالة لمدة أسابيع او أشهر أو يمكن ان تكون دائمة في حال كانت عملية أزالة الأضراس غير صحيحة.