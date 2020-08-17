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مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين للمقاومة بالقطاع

17 آب / أغسطس 2020 08:18

غزة- الرأي:

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، موقعين للمقاومة شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن أضراراً وقعت بممتلكات المواطنين نتيجة قصف مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بثلاثة قذائف موقعاً شرق البلدة.

وفي مدينة خان يونس، أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة قذائف على موقع شرق المدينة، ما أدى إلى تدميره، دون وقوع إصابات بصفوف المواطنين في المكان.

وتواصل سلطات الاحتلال تشديد الخناق على أهالي قطاع غزة بإغلاق المعبر التجاري الوحيد ومنع إدخال البضائع ومواد البناء والمحروقات، وتحذيرات من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع يوم غدٍ، إضافة إلى إغلاق بحر غزة بشكل نهائي أمام الصيادين ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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