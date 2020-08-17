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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

17 آب / أغسطس 2020 09:02

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: أحمد رضوان حمامرة وهو أسير سابق، وحمزة إبراهيم ملش، وحسن محمد شحادة.

ومن قلقيلية، اعتقل الاحتلال المواطن لواء فيصل نوفل (21 عاماً)، ومواطن آخر من الخليل وهو سعدي عبد الرحمن الجعبري.

ومن القدس، اعتقل الاحتلال معتصم عبيد من بلدة العيساوية، وعماد جمعة السلوادي من بلدة عناتا.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن فراس عبد الكريم موقدي من بلدة الزاوية في سلفيت، وعثمان خليل قطناني من مخيم عسكر في نابلس.

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